NHL 19 выйдет на ПК?

Новая часть серии хоккейных симуляторов NHL может выйти на персональных компьютерах, заявил креативный директор EA Sports Уиллям Хо. Последний раз на ПК выпускали NHL 09.

– Может ли NHL 19 выйти на ПК? Посмотрим, – цитирует Shacknews Хо. – Если будет достаточный спрос, то мы, конечно, постараемся его удовлетворить.

Напомним, что в этом году на ПК вернулся симулятор американского футбола – Madden NFL 19 выйдет на ПК.

Гретцки будет изображен на обложках специальных изданий NHL 19 //

Пи. Кей. Суббан – официальное лицо NHL 19 //

"Один хоккей". Представлен первый трейлер NHL 19 со словами на русском языке