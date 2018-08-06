00:15 | КИБЕРСПОРТ

NHL 19 выйдет на ПК?


Новая часть серии хоккейных симуляторов NHL может выйти на персональных компьютерах, заявил креативный директор EA Sports Уиллям Хо. Последний раз на ПК выпускали NHL 09.

– Может ли NHL 19 выйти на ПК? Посмотрим, – цитирует Shacknews Хо. – Если будет достаточный спрос, то мы, конечно, постараемся его удовлетворить.

Напомним, что в этом году на ПК вернулся симулятор американского футбола – Madden NFL 19 выйдет на ПК.

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