Nemiga Gaming сыграет в финале квалификации WESG 2018 для Восточной Европы

Nemiga Gaming выиграла первые отборочные в региональную квалификацию WESG 2018 для Восточной Европы (Dota 2). В финале белорусская команда обыграла Team Hellas из Греции.

На пути к финалу Nemiga Gaming одолела команду Хорватии во главе с Дамиром "Mitch" Шкаричичем Адиловичем и Дино "dnz" Шавуком, а также болгарский коллектив madjor atendari, за который выступал чемпион The International 2017 Иван "MinD_ContRoL" Бориславов.

Вторые открытые отборочные WESG 2018 для Восточной Европы пройдут 22 и 23 ноября. Победитель этих отборочных поспорит с Nemiga Gaming за квоту на международный финал в Китай.