Немецкий канал SPORT1 покажет финал турнира по LoL в прямом эфире

Немецкий спортивный канал SPORT1 в прямом эфире покажет финал турнира League of Legends World Championship 2016, сообщает summoners-inn.de Студия Summoner`s Inn, состоящая из профессиональных игроков и экспертов League of Legends, будет анализировать матч в перерывах между играми. Встреча формата best-of-5 между корейскими Samsung Galaxy и SK Telecom T1 пройдет 30 октября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд чемпионата составляет 4 миллиона долларов. SKT1 является действующим чемпионом турнира.