Нефтяной магнат инвестирует 35 миллионов долларов в Team EnVyUs

Американская киберспортивная организация Team EnVyUs получит 35 миллионов долларов инвестиций от компании Hersh Family Investments, главой которой является нефтяной и газовый магнат из Далласа Кеннет Херш. Информацию предоставил ESPN со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. После завершения переговоров EnVyUs переедет в Даллас и будет представлять город в лиге по Overwatch. По неподтвержденной информации, Херш заплатил за квоту в Overwatch League 20 миллионов долларов.

Также организация планирует купить слот в чемпионате Северной Америки по League of Legends, стоимость которого составит 10 миллионов долларов. Ранее Херш уже инвестировал в киберспорт. Организация Fnatic, базирующаяся в Лондоне, получила от бизнесмена 7 миллионов долларов.