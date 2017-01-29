Natus Vincere упрочила свое лидерство в "Золотой серии" World of Tanks

Natus Vincere переиграла в матче 7-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks команду Unique со счетом 5:2. Это победа позволила российскому коллективу упрочить лидерство в турнирной таблице.
В параллельной встрече TORNADO ENERGY взяла верх над украинской Nomen Est Omen.
WGL
"Золотая серия" СНГ
Групповой турнир
7-й тур
Unique (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 2:5
TORNADO ENERGY (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 5:2
Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 18 очков (7 матчей), TORNADO ENERGY (Россия) – 16 (7), Not So Serious (Россия) – 14 (6), Unique (Россия) – 12 (7), Carpe Diem (Россия) – 9 (6), Brain Storm (Россия) – 5 (6), Nomen Est Omen (Украина) – 3 (7), IMPACT Gaming (Россия) – 1 (6).