Natus Vincere упрочила свое лидерство в "Золотой серии" World of Tanks

Natus Vincere переиграла в матче 7-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks команду Unique со счетом 5:2. Это победа позволила российскому коллективу упрочить лидерство в турнирной таблице.

В параллельной встрече TORNADO ENERGY взяла верх над украинской Nomen Est Omen.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

7-й тур

Unique (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 2:5

TORNADO ENERGY (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 5:2

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 18 очков (7 матчей), TORNADO ENERGY (Россия) – 16 (7), Not So Serious (Россия) – 14 (6), Unique (Россия) – 12 (7), Carpe Diem (Россия) – 9 (6), Brain Storm (Россия) – 5 (6), Nomen Est Omen (Украина) – 3 (7), IMPACT Gaming (Россия) – 1 (6).