Natus Vincere потерпела первое поражение в "Золотой серии" СНГ по World of Tanks, уступив Brain Storm

Российская команда Brain Storm нанесла поражение Natus Vincere в матче 4-го тура "Золотой серии" со счетом 5:4. "Рожденные побеждать" впервые проиграли в этом сезоне и не смогли сравняться в турнирной таблице с лидирующей Unique.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

4-й тур

Brain Storm (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 5:1

Carme Diem (Россия) – TORNADO ENERGY (Россия) – 2:5

Турнирное положение: Unique (Россия) – 12 очков (4 матча), Natus Vincere (Россия) – 10 (4), Not So Serious (Россия) – 8 (4), TORNADO ENERGY (Россия) – 7 (4), Carpe Diem (Россия) – 6 (4), Brain Storm (Россия) – 5 (4), Nomen Est Omen (Украина) – 0 (4), IMPACT Gaming (Россия) – 0 (4).