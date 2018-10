Natus Vincere попали в группу с Team Lithium на DreamLeague Season 10

Natus Vincere попали в группу А на DreamLeague Season 10 (Dota 2). Бороться за выход в плей-офф они будут с Team Lithium, compLexity Gaming и Infamous. В группе В выступят The Final Tribe, ROOONS, Royal Never Give Up и Tigers. Информацию о распределении команд администрация лиги опубликовала в твиттере, но пока не сообщила о парах первого тура.

Майнор DreamLeague Season 10 пройдет с 29 октября по 4 ноября в Стокгольме на площадке Monster Energy DreamHack Studios. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 500 очков Dota Pro Circuit. Победитель майнора также получит возможность сыграть на The Kuala Lumpur Major.