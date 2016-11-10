Natus Vincere ищет трех игроков и тренера команды по LoL

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о поиске трех игроков и тренера для состава по дисциплине League of Legends, сообщает официальный сайт команды. Сегодня о своем уходе из коллектива сообщили игрок основного состава Илья "Lasagna" Мелькумов, тренер Борис "dayruin" Щербаков и запасной игрок Кирилл "Aoi Haru" Колупаев. Стоит отметить, что Lasagna выступал за Na`Vi с самого основания команды. Последним результатом "рожденных побеждать" является третье место на турнире в СНГ-регионе LCL Summer 2016. На данный момент вакантными позициями остаются верхняя и средняя линия, а также роль "лесника".