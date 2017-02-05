Na’ Vi потеряла очки в игре с Unique, но вернула себе единоличное лидерство в "Золотой серии" World of Tanks

Natus Vincere переиграла команду Unique в матче 9-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks со счетом 5:4 и заработала два очка из трех возможных. Коллектив вернул себе единоличное лидерство в турнирной таблице. В параллельных встречах Brain Storm нанесла поражение украинской NEO, а TORNADO ENERGY взял верх над Cerpe Diem.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

9-й тур

Natus Vincere (Россия) – Unique (Россия) – 5:4

Brain Storm (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 5:3

Carpe Diem (Россия) – TORNADO ENERGY (Россия) – 3:5

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 23 очка (9 матчей), Not So Serious (Россия) – 21 (9), TORNADO ENERGY (Россия) – 19 (9), Unique (Россия) – 13 (9), Brain Storm (Россия) – 12 (9), Carpe Diem (Россия) – 11 (9), Nomen Est Omen (Украина) – 6 (9), IMPACT Gaming (Россия) – 3 (9).