Na’ Vi потеряла очки в игре с аутсайдером "Золотой серии" World of Tanks

Natus Vincere взяла верх над IMPACT Gaming в матче 13-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks со счетом 5:4 и заработала два балла из трех возможных. Na’ Vi сохраняет лидерство в турнирной таблице, однако отстающая на два очка TORNADO ENERGY имеет одну игру в запасе.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

13-й тур

IMPACT Gaming (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 4:5

Not So Serious (Россия) – TORNADO ENERGY (Россия) – 4:5

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 29 (13 матчей), TORNADO ENERGY (Россия) – 27 (12), Not So Serious (Россия) – 25 (12), Carpe Diem (Россия) – 22 (13), Unique (Россия) – 18 (12), Brain Storm (Россия) – 15 (12), Nomen Est Omen (Украина) – 8 (13), IMPACT Gaming (Россия) – 6 (13).