Na`Vi лидирует после 3 туров "Золотой серии" World of Tanks

СНГ-коллектив по World of Tanks киберспортивной организации Natus Vincere лидирует после трех туров группового этапа второго сезона "Золотой серии" СНГ. Триумфатор первого сезона – Na`Vi – одержала 3 победы в 3 встречах и возглавляет группу с 9 очками в активе. Действующий победитель "Битвы чемпионов" Tornado Energy расположилась на пятой строчке с 4 очками. Коллективы встречались в матче третьего тура группового этапа, где победу со счетом 5:1 праздновала Na`Vi. Всего в соревнованиях с призовым фондом 325 тысяч долларов принимают участие восемь команд, три из которых получат путевку в международный гранд-финал.