На сингапурских турнирах по League of Legends будут банить десять персонажей

Компания Garena, организующая сингапурские турниры по League of Legends, изменила правила выбора героев на своих соревнованиях, сообщает пресс-служба компании. Отныне количество банов чемпионов будет увеличено до десяти. Пока неизвестно, перейдут ли другие региональные лиги на подобную версию правил. Стоит отметить, что ранее представители Riot Games называли вероятным переход на систему десяти банов прим выборе героев в новом сезоне, который стартует в следующем году. Официальных комментариев разработчиков по этому поводу пока не поступало.