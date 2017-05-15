На новом стадионе "Тоттенхема" пройдут киберспортивные соревнования

Представители футбольного клуба "Тоттенхем" поделились планами по монетизации строящегося стадиона. На новой арене в том числе планируется проведение крупных киберспортивных LAN-чемпионатов, сообщает esportsobserver.com. Клуб планирует зарабатывать 3,8 миллиона долларов в год на мероприятиях, не относящихся к футболу. Вместимость арены на подобных событиях составит от 50 до 60 тысяч человек.

– На стадионе будут проходить киберспортивные соревнования, – сообщила исполнительный директор "Шпор" Мария Каллин. – Подобные события регулярно привлекают от 50 до 60 тысяч зрителей в Корее и США. Это может стать еще одной возможностью монетизации объекта.