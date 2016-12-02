На IEM Katowice будут представлены три дисциплины

На заключительном турнире одиннадцатого сезона Intel Extreme Masters будет представлено три дисциплины, сообщает пресс-служба организаторов соревнований. Мероприятие состоится в Катовице и пройдет с 25 февраля по 5 марта. Сначала на "Сподек-арене" сыграют киберспортсмены дисциплины Lrague of Legends – Их турнир пройдет с 25 по 26 февраля. С 3 по 5 марта в бой вступят игроки в CS:GO и StarCraft II. Стоит отметить, что предстоящий турнир серии IEM в Кенгидо, который пройдет с 16 по 18 декабря не включает в себя соревнования по CS:GO.