На гранд-финале чемпионата России по киберспорту разыграют разряды и 3,5 миллиона рублей

На этой неделе в Москве состоится гранд-финал первого официального чемпионата России по компьютерному спорту. Соревнование, которое пройдет с 25 по 27 мая, примет Yota Arena. В турнире будут разыграны титулы чемпионов России, лучшие киберспортсмены по Dota 2 и Hearthstone получат спортивные разряды. В эти же дни на площадке проведения чемпионата состоятся финальные игры соревнований по Counter-Strike: Global Offensive.

Общий призовой фонд чемпионата и проводимых на площадке соревнований составляет 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба организатора, комментировать матчи гранд-финала будут популярные стримеры, среди них: Hearthstone: Роман "gnumme" Олейник и Алексей "Abver" Друнин. Dota 2: Владимир "Maelstorm" Кузьминов и Дмитрий "Light of heaven" Куприянов. CS:GO: Алексей "ceh9" Триноженко и Александр "Enkanis" Полищук. Матчи будут показаны на Ultra HD экране площадью 100 квадратных метров.

Церемония открытия и первые игры пройдут 25 мая. На следующий день состоятся матчи за третьи места, а 27-го зрителей ждут финальные игры и торжественная церемония награждения. Кроме того, организаторы подготовили увлекательное шоу микро-дронов под управлением профессиональных пилотов, а также профессиональные автосимуляторы. Вход для всех желающих бесплатный.