На Чемпионате России по киберспорту присудят спортивные разряды

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) анонсировала первый Чемпионат страны по компьютерному спорту, по итогам которого лучшим киберспортсменам будут присуждены спортивные разряды. Победители получат титулы Чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам. В рамках мероприятия пройдут соревнования по CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.

Открытая квалификация стартует 24 февраля. По итогам отборов определятся участники LAN-финала, который примет московская Yota Arena 26 и 27 мая. Призовой фонд чемпионата составит 3,5 миллиона рублей.