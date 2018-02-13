14:25 13 февраля | КИБЕРСПОРТ

На Чемпионате России по киберспорту присудят спортивные разряды

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Федерация компьютерного спорта России (ФКС) анонсировала первый Чемпионат страны по компьютерному спорту, по итогам которого лучшим киберспортсменам будут присуждены спортивные разряды. Победители получат титулы Чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам. В рамках мероприятия пройдут соревнования по CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.

Открытая квалификация стартует 24 февраля. По итогам отборов определятся участники LAN-финала, который примет московская Yota Arena 26 и 27 мая. Призовой фонд чемпионата составит 3,5 миллиона рублей.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ozozolio

А еще есть страна где рисваивается спорт разряды?

16:08 13 февраля

Jean4

Так то я КМС по КС! ДА и черный пояс по доте имеется. =)))

15:28 13 февраля

green-euro

кс и дота согласен, но хс... хотели игру от близов взяли бы овер или старик, но хс...

14:48 13 февраля

Serenky25

Мастер спорта по диванному ФИФА!

14:41 13 февраля

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