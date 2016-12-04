MVP закрыла состав по StarCraft II

Южнокорейский коллектив MVP по StarCraft II был расформирован, сообщил на своем стриме экс-игрок организации Ким "Forte" Ки Юн. Стоит отметить, что MVP – не первая южнокорейская организация, закрывшая свое подразделение по StarCraft II – ранее свои составы распустили Afreeca Freecs, Jin Air Green Wings, SK Telecom T1, KT Rolster, CJ Entus и Samsung Galaxy. Стоит отметить, что причиной этому стало закрытие организации Proleague и последующие сложности в поиске спонсоров. Ранее руководство MVP сообщало, что не планирует расформировывать подразделение по этой дисциплине, однако по неизвестным причинам пересмотрели свое решение. Официальных комментариев представителей команды пока не последовало.