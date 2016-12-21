Москва примет финал чемпионата мира-2017 по World of Tanks

Финал чемпионата мира по World of Tanks в 2017 году пройдет в Москве. Об этом сообщил глава издательского направления Wargaming в СНГ Николай Небышинец. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Кроме того, в 2017 году Wargaming проведет серию турниров "Мир танков. Помним все" совместно с Росвоенцентром. Соревнования будут проходить в разных городах России.

Wargaming – одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 году глобальной программы "Помним все".