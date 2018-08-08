"Монако" подписал состав по Rocket League

"Монако" объявил о подписании команды по Rocket League. Представлять AS Monaco eSports в данной киберспортивной дисциплине будут Тома "Ekon" Шенель, Антони "Porto" Габриэль и Клеман "Yukiss" Пардонш.

- Горд представлять такой великий клуб, как "Монако", - отметил Ekon, который будет капитаном. - Вся команда очень хочет доказать свой уровень и достичь поставленных целей.

В августе новая киберспортивная команда "Монако" примет участие в EU Open Qualifier 3 (22 августа) и EU Open Qualifier 4 (26 августа), чтобы получить право сыграть в сентябре на EU Rival Series Play-In. Чтобы поддерживать игровую форму они будут регулярно участвовать в турнирах серии Gfinity Challenger, которые будут проходить с понедельника по четверг с августа по сентябрь.

Напомним, AS Monaco eSports вступил уже в пятую киберспортивную дисциплину после FIFA 18, PES 2018, NBA 2K и GT Sport.