Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что МОК пытается наладить взаимодействие с киберспортом. Международная федерация киберспорта получила статус наблюдателя в "СпортАккорде", а уже в следующем году может войти в его состав.

- МОК уже присматривается к киберспорту, естественно, всем понятно, что это слишком массовый вид спорта и с ним надо учиться взаимодействовать, - цитирует ТАСС Смита. - Я рассчитываю дожить до того момента, когда он будет включен в олимпийскую программу. Да, Олимпийские игры в последнее время немного себя дискредитировали, но я считаю, что киберспорт там будет. И это будет очень хорошо.