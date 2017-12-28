Минспорта РФ утвердило требования к разрядам по киберспорту

Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией Компьютерного Спорта России требования к разрядам и условия их выполнения по виду спорта "компьютерный спорт" (киберспорт). Они опубликованы на сайте Министерства в разделе "Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне".
Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй – начиная с чемпионата муниципального образования, первый – с соревнований на уровне субъекта РФ. Официальными являются соревнования, включенные в календарный план органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе (министерств спорта, департаментов спорта).
Для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений (включая сетку, подтверждающую необходимое число побед) в аккредитованную региональную федерацию. Далее федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.
Дополнительная информация
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/
ozozolio
Кому эти разряды нужны? Где они кроме Россий существуют?
16:13
spetrov
NapoliFC, интересная тема. :) А один персонаж в это время уже, наверное, строчит свой очередной дневник. :)
14:48
NapoliFC
А допинг контроль в киберспорте как будет осуществляться?
13:56
spetrov
...А так, как я понимаю, требования такие же стандартные, как и в любых командных видах спорта.
13:40
spetrov
А то тут некоторые думали, к чему бы все эти рассказы про компьютерные соревнования. :)
13:39