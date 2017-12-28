13:28 | КИБЕРСПОРТ

Минспорта РФ утвердило требования к разрядам по киберспорту

Кубок России по киберспорту. Фото ФКС
Кубок России по киберспорту. Фото ФКС
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Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией Компьютерного Спорта России требования к разрядам и условия их выполнения по виду спорта "компьютерный спорт" (киберспорт). Они опубликованы на сайте Министерства в разделе "Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне".

Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй – начиная с чемпионата муниципального образования, первый – с соревнований на уровне субъекта РФ. Официальными являются соревнования, включенные в календарный план органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе (министерств спорта, департаментов спорта).

Для получения разряда спортсмену необходимо подать результаты своих выступлений (включая сетку, подтверждающую необходимое число побед) в аккредитованную региональную федерацию. Далее федерация подаст соответствующую заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.


 

Дополнительная информация

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ozozolio

Кому эти разряды нужны? Где они кроме Россий существуют?

16:13

spetrov

NapoliFC, интересная тема. :) А один персонаж в это время уже, наверное, строчит свой очередной дневник. :)

14:48

NapoliFC

А допинг контроль в киберспорте как будет осуществляться?

13:56

spetrov

...А так, как я понимаю, требования такие же стандартные, как и в любых командных видах спорта.

13:40

spetrov

А то тут некоторые думали, к чему бы все эти рассказы про компьютерные соревнования. :)

13:39