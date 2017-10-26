Минимальная зарплата игроков в Overwatch League составит 50 тысяч долларов в год

Разработчик игры Overwatch – компания Blizzard – рассказала об условиях контрактов, которые организации будут заключать с членами команд Overwatch League. Компания обязала установить минимальную зарплату киберспортсменов 50 тысяч долларов в год. Трансферное окно закроется 30 октября. Первые матчи лиги запланированы на январь следующего года.

На OWL выступят команды, представляющие различные города мира. Призовой фонд лиги составит 3,5 миллиона долларов. Ранее американская организация NRG сообщила о подписании соглашения с Джеем "sinatra" Воном. Его зарплата составит 150 тысяч долларов в год.



