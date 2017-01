"Майми Хит" приобрела долю киберспортивной организации Misfits

Руководители клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Майми Хит" приобрели часть акций американской киберспортивной организации Misfits. Сумма и условия сделки не разглашаются, сообщает espn.com. Представители команды из НБА займутся маркетингом, поиском спонсоров и рекламой Misfits, в которой представлены игроки по дисциплинам League of Legends, Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone и Super Smash Bros.

Напомним, что ранее баскетбольная "Сиксерк" приобрела киберспортивную компанию Team Dignitas, после чего выкупила коллективу по League of Legends слот для участия в региональном чемпионате. Позже спортсмен Шакил О'Нил стал совладельцем команды NRG, а владельцы "Мемфиса" вложились в Immortals.