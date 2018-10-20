"Maikelele" и "pronax" ушли из Chaos

Микаил "Maikelele" Билл и Маркус "pronax" Уолстен покинули состав Chaos (CS:GO), чтобы создать интернациональную команду. С кем они продолжат игровую карьеру и под каким тегом будут выступать – неизвестно. 9 октября об изменении в составе Chaos сообщил инсайдер Ярек "DeKay" Льюис.

Руководству Chaos был интересен полностью шведский состав, тогда как "Maikelele" и "pronax" хотели играть с иностранцами. Стороны не смогли найти компромисс, поэтому решили расстаться. Кого клуб пригласит на замену ушедшим игрокам – неизвестно.

"Maikelele" и "pronax" присоединились к Chaos в мае 2018 года, когда организация подписала их микс Enyoy. Позже в команду пришли Никлас "PlesseN" Плессен, Йоаким "Relaxa" Густафссон и Фредрик "FREDDyFROG" Густафссон, а тренером коллектива стал Джонатан "devilwalk" Люндберг.