Лучшие киберспортсмены зарабатывают от миллиона долларов в год

Антон Черепенников, глава ведущей киберспортивной команды России "Виртус.Про", которая входит в топ-3 сильнейших в мире, рассказал о том, что такое киберспорт и каким может стать его будущее. По его словам, киберспорт мало чем отличается от спорта в привычном понимании, а подготовка к соревнованиям по компьютерным играм требуют намного меньших вложений.

– Киберспорт – это соревнование по компьютерным играм. То есть люди (либо команда против команды) в равных условиях соревнуются друг с другом, – цитируют "Известия" Черепенникова. – С точки зрения спорта, я бы сказал, что это – синтез настольного тенниса и шахмат. Нужно быстро принимать решения, требуется очень хорошая моторика и выдержка. С точки зрения организации, это как профессиональный бокс, где люди соревнуются за достаточно большие призовые. Сегодня уже многие говорят, что в 2024 году киберспорт станет олимпийским видом спорта. Возможно, для кого-то это звучит оптимистично, но это неизбежно. Киберспорт – огромная индустрия, в которой есть деньги и спонсоры, интересующиеся проведением турниров. Как-то мы приехали на турнир, и вся арена была забита зрителями. Не каждый футбольный матч может этим похвастаться.

Конкуренция безумная, но здесь все по-честному. Если у тебя есть талант, все получится. У меня в команде есть парень, ему 17 лет, он только год назад вышел на профессиональный уровень. Он действительно одарен: очень быстро соображает, очень быстро принимает решения, реагирует, координируется. Тут не нужно никаких юниоров, тренеров, лоббистов – просто показывай хорошую игру и получишь хороший контракт. На серверах автоматически подбираются соперники по уровню – ты играешь с равными себе, и каждый раз твой рейтинг поднимается автоматически. Как мы находим суперзвезд? Какой-нибудь парнишка из Новокузнецка набирает рейтинг все выше и выше и попадает на сервер с профессиональными игроками. Профи смотрят, кто из любительских команд по рейтингу подошел к их уровню и начинают его тестировать.

Что касается зарабатывания денег – все то же самое: билеты, трансляции, спонсорство, мерчендайзинг, трансферы игроков... Если традиционный спорт в основном монетизируется через ТВ, то мы – через видеоплатформы, такие как Twitch или YouTube. Любой игрок может нажать на кнопку – и он уже транслирует свой матч. Люди могут пожертвовать денег за то, что он красиво играет. Играют и русские, и поляки, и украинцы, и белорусы – нет никакой национальной привязки. Лучшие из лучших зарабатывают от миллиона долларов в год. Заработок складывается из призовых, зарплат и контрактов. Игроки получают от 300 тысяч евро до 1,5 миллиона в год – все зависит от уровня. Например, зарплата профессионального игрока в игре CounterStrike – минимум 15 тысяч евро в месяц. Опять же, есть еще спонсорские, призовые и деньги от трансляций.