LoL принес разработчикам 2,1 миллиарда долларов в 2017. Dota 2 – на пятом месте по прибыли

Аналитическое агентство SuperData представило отчет о прибыли разработчиков видеоигр в прошлом году. Согласно документу, самой прибыльной среди бесплатных игр на ПК стала League of Legends. В прошлом году она принесла создателям более 2,1 миллиарда долларов. Ее основной конкурент – Dota 2 – заняла лишь пятое место в списке с показателем 406 миллионов.

В сегменте платных игр лидирует шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds (714 миллионов долларов) и Overwatch (382 миллиона). Замыкает тройку лидеров CS:GO. Компания Valve заработала на игре 341 миллион.