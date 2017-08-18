"Локомотив" представит киберспортивное подразделение 23 августа на "РЖД Арене"

Футбольный клуб "Локомотив" и киберспортивная организация M19 представят ряд совместных проектов. Анонс состоится 23 августа на домашнем стадионе железнодорожников "РЖД Арена". Клуб намерен создать совместно с M19 подразделение по компьютерному спорту Loko E-sports Team. В рамках презентации организации подпишут соглашение о сотрудничестве, расскажут о первых совместных проектах и представят фирменный стиль Loko E-sports Team с символикой М19 – новые игроки будут защищать честь обеих организаций.

Напомним, "Локомотив" подписал двух киберфутболистов в феврале текущего года. Соглашения были заключены с Константином "STAVR" Гириным и Антоном "KLENOFF" Кленовым. Последний покинул организацию в начале месяца. "KLENOFF" является серебряным призером чемпионата РФПЛ по киберфутболу 2017.