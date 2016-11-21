21:30 21 ноября | КИБЕРСПОРТ

Likkrit ушел из Albus NoX Luna

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Игрок команды Albus NoX Luna Кирилл "Likkrit" Малофеев покинул команду, написал киберспортсмен в своем твиттере. Также Likkrit отметил, что он открыт к новым предложениям от других коллективов. Малофеев играл за украинскую команду с мая 2016 года. За это время на счету коллектива победа на LCL Summer 2016. Стоит отметить, что Albus NoX Luna с 25 по 27 ноября должна принять участие в LCL Open Cup 2017 в Санкт-Петербурге. О том, кто займет в команде позицию саппорта пока не сообщается.

 - Контракт закончился, открыт для предложений, - написал в своем твиттере Likkrit.

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