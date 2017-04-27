LG провела киберфутбольный турнир между журналистами и игроками мини-футбольного "Спартака"

В Москве состоялся киберфутбольный матч между журналистами и футболистами мини-футбольного "Спартака". Мероприятие проходило в первом киберспортивном клубе в России GamerStadium. Организатором выступила компания LG Electronics.

В турнире принял участие спортивный комментатор Владимир Стогниенко, который ярко рассказывал присутсвующим о происходящем. В результате выиграла команда Федора Зинченко (старший тренер МФК Спартак) – Артавазда Мурадяна (DTF, журналист, ведущий шоу "Еще больше минералов").

Почетными гостями вечера стали ведущие легендарной программы "От Винта" – Борис Репетур (псевдоним "Бонус"), Антон Зайцев (псевдоним "Гамовер").