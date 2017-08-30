Леброн Джеймс с рейтингом 97 - лучший легкий форвард NBA 2K18

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, опубликовала Топ-10 легких форвардов своей новой игры. Первое место занял Леброн Джеймс из "Кливленда", общий рейтинг которого составляет 97 OVR (OVR - общий показатель уровня игрока. Максимальный - 99. - Прим. "СЭ"). Вторым является Кевин Дюрант из "Голден Стэйт" с рейтингом 96, а замыкает тройку Кавай Леонард из "Сан-Антонио" - 95.
Напомним, выход NBA 2K18 запланирован на 19 сентября этого года на всех популярных платформах: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Windows.
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