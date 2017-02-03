"Крылья" презентовали игрока в киберфутбол в костюме робота

"Крылья Советов" подписали контракт с киберспортсменом Максимом Кириловым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один год. Кирилов ранее выиграл турнир по FIFA, проводимый "Крыльями". На презентации киберспортсмен нарядился в костюм робота.

- Чувствую себя очень радостно, готовился к турниру две недели, - сказал "новичок" самарцев. - Своей приставки я не имею. Снимал приставку, тратил свои деньги, время. Старался, не унывал, верил в победу. Когда ложился спать, представлял, как забиваю победный гол. Все это сбылось. Соперник был достойным в финале, все были достойные. Но, видимо, я был лучше.

Меня переполняют эмоции, потому что я подписываю контракт на год с моим любимым клубом. Я живу в Самаре, болею за него с детства, хожу на "Металлург".