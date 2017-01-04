"Копенгаген" нанял бывшего директора киберспортивного направления "Шальке"

Директором киберспортивного направления футбольного "Копенгагена" будет Якоб "Maelk" Тофт-Андерсен, занимавший аналогичную должность в "Шальке", сообщает официальный сайт датского клуба. В его обязанности в том числе будет входить поиск и заключение контрактов с новыми игроками.

Напомним, что "Копенгаген" заключил соглашение с бывшим составом Team Dignitas по CS:GO. Новая команда получила название North. Датчане намерены развивать и другие киберспортивные направления.

– Это большой толчок для развития киберспорта в нашем регионе, – подчеркнул Тофт-Андерсен. – Уровень наших амбиций невероятно высок. Футбольный клуб "Копенгаген" и компания "Nordisk Film" создают для нас условия, при которых мы можем ставить перед собой любые задачи. У нас уже есть первоклассный состав по CS:GO, но мы не будем на этом останавливаться. Мы будем развивать и другие дисциплины.