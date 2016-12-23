18:44 23 декабря | КИБЕРСПОРТ

Компанию Valve оштрафовали в Австралии на 3 миллиона долларов

Steam. Фото kotaku.com.au
Steam. Фото kotaku.com.au
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Федеральный суд Австралии обязал американскую компанию Valve оплатить штраф в размере 3 миллионов долларов, сообщает Kotaku. Причиной послужило нарушение местного потребительского законодательства, согласно которому покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества. Эта опция не предусматривалась правилами сервиса Steam в период с 2011 по 2014 год. В компании объяснили это тем, что руководствовались законодательством США. Valve должна выплатить штраф в течение 30 дней после вступления приговора в силу. Американцы могут подать апелляцию до 20 февраля следующего года.

 
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