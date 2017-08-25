Команда Сеула исключила игрока из-за возраста

Коллектив Lunatic Hai, представляющий Сеул в мировой лиге по Overwatch, анонсировал окончательный состав. Из него был исключен один лучших игроков на персонаже Гендзи – Ли Сын "Whoru" Джун. Причиной стал возраст киберспортсмена, которому на данный момент 16 лет. Регламент лиги запрещает заявлять в команду игроков до 18 лет. Если член команды достигнет совершеннолетия до 5 апреля, то он может принять участие в турнире в присутствии родителей.

Overwatch League стартует до конца текущего года. В лиге выступят команды от крупнейших городов мира. Lunatic Hai является победителем двух последних региональных чемпионатов Apex. Ранее из команды был исключен Ли Тай Жун из-за тесного общения с поклонницами.