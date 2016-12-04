Команда Романа Фоминка победила в группе А на Boston major

Североамериканский коллектив Digital Chaos, являющийся серебряным призером The International 2016, со счетом 2:0 одолел в полуфинале квартета А малайзийскую WarriorsGaming.Unity. Напомним, что в составе DC выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. В матче за второе место группы А сойдутся WG.Unity и китайская Wings – действующий чемпион мира. Коллективы уже встречались в первом туре группового этапа Boston major, где победу праздновала малайзийская пятерка. Призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов.