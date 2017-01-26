Кохановский покинул пост генерального директора Na`Vi

Александр "ZeroGravity" Кохановский покинул пост генерального директора киберспортивной организации Natus Vincere, который он занимал с конца 2009 года – даты основания "рожденных побеждать". Кохановский отойдет от операционной деятельности и войдет в совет директоров, где займется глобальным развитием проекта. Вакантную должность занял киберспортивный директор Na`Vi Евгений Золотарев.

На протяжении последних семи лет я полностью отдавал себя команде и бренду Na`Vi, - подчеркнул Александр Кохановский. - С самого первого дня я мечтал построить лучшую киберспортивную команду в мире. За это время у нас были как взлеты, так и падения, но мы добились небывалых высот и рекордов! Все это стало возможно благодаря синергии, нереальному желанию и упорной работе изо дня в день всех и каждого, кто был причастен к проекту. Но сейчас для меня настало время поставить перед собой новые цели, связанные не только с клубом. Поэтому я принял волевое решение и передаю управление командой в лучшие руки из всех возможных вариантов – Евгению Золотареву, который уже не один год помогает Na`Vi в достижении самых важных целей!

Я искренне хотел бы поблагодарить всех игроков, которые были в Na`Vi. Всех людей, с которыми мне довелось работать и пересекаться, всех организаторов турниров и наших партнеров, с которыми мы шли плечом к плечу с самого первого дня. Отдельное спасибо нашим фанатам, которые заставляли меня то плакать, то улыбаться. Я вас всех очень люблю, и это были лучшие семь лет в моей жизни!

- В свое время я поменял карьеру в традиционном бизнесе на увлечение всей своей жизни – киберспорт, - отметил Евгений Золотарев. - Natus Vincere стала для меня всем: увлечением, вдохновением, страстью и вторым домом. Я очень благодарен Саше за оказанное доверие и сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать.

У нас есть утвержденная стратегия развития и четкие цели. Они касаются улучшения результатов наших текущих команд, качества медиаконтента, новых составов. Также в зоне моей ответственности будет контроль выполнения спонсорских обязательств и достижение запланированных финансовых показателей, в том числе и за счет новых партнерских сделок. В Na`Vi созданы абсолютно все условия для реализации намеченного, а у меня есть четкое видение и инструменты для достижения поставленных целей. Верю, что не подведу своих игроков, сотрудников и, конечно же, наших фанов. Спасибо еще раз, ДАВИ НАВИ!