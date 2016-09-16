Клинтон "Fear" Люмиз: "Сегодня я сообщаю о завершении своей карьеры в Dota2"

Новость об уходе из соревновательной Доты одного из самых опытных игроков Клинтона "Fear" Люмиза была опубликована им в твиттере, а позже официально подтверждена менеджементом американской команды Evil Geniuses. Киберспортивную карьеру Клинтон начинал еще в Dota1. За свой профессионализм, мотивацию и командный дух "Fear" по праву считается одним из самых авторитетных представителей индустрии и лицом североамериканской Доты.
"Я мечтал о карьере профессионального игрока десятилетие, и сейчас я достиг всех целей, которые ставил как перед собой, так и перед командой EG. Теперь у меня новая цель: заняться своим здоровьем. Во мне не пропала страсть к Доте и соревнованиям, но проблемы с рукой теперь на первом месте. Спасибо вам за поддержку".
Day one: @FearDotA retires from competitive @DOTA2 and transitions to team coach for EG. https://t.co/cKQ3y0101E pic.twitter.com/FnGDgp1pxl– Evil Geniuses (@EvilGeniuses) September 14, 2016
Киберспортсмен выступает за коллектив Evil Geniuses с октября 2011 года и был верен команде даже в самые тяжелые времена. В составе "Злых гениев" Клинтон стал победителем в 16 и призером в 25 турнирах различной величины, а самое главное - обладателем перстня чемпиона "The International 2015". По словам игрока, причиной ухода в равной мере стала хроническая травма локтевого сустава и достижение им всех поставленных перед собой киберспортивных задач. В новом сезоне Клинтон займет роль тренера команды. И можно с уверенностью сказать, что отношение к делу и личные качества позволят "Капитану Америка" успешно исполнять новые обязанности.