Клинтон "Fear" Люмиз: "Сегодня я сообщаю о завершении своей карьеры в Dota2"

Новость об уходе из соревновательной Доты одного из самых опытных игроков Клинтона "Fear" Люмиза была опубликована им в твиттере, а позже официально подтверждена менеджементом американской команды Evil Geniuses. Киберспортивную карьеру Клинтон начинал еще в Dota1. За свой профессионализм, мотивацию и командный дух "Fear" по праву считается одним из самых авторитетных представителей индустрии и лицом североамериканской Доты.

"Я мечтал о карьере профессионального игрока десятилетие, и сейчас я достиг всех целей, которые ставил как перед собой, так и перед командой EG. Теперь у меня новая цель: заняться своим здоровьем. Во мне не пропала страсть к Доте и соревнованиям, но проблемы с рукой теперь на первом месте. Спасибо вам за поддержку".