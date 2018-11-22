Kit-Kat дисквалифицировали с закрытой квалификации на PUBG European League

StarLadder дисквалифицировала Kit-Kat и AlterAlt со всех турниров студии на 3 месяца. Освободившееся место в финальной части отборочных на PUBG European League займет XO4Y_FNCTAWEK.

Организация также запретила игроку ToxicPlayers "dangerousPelmen" выступать на турнире, а составу разрешила сделать замену.

18 ноября сооснователь и комментатор Unique Sports Борис "Starsky" Старосельский заявил в Telegram, что команды Kit-Kat и AfterAlt помогали друг другу во время финальных матчей открытых отборочных на PUBG European League. В доказательство он привел несколько подозрительных игровых моментов и переписку участников этих команд. Оба коллектива забанили на турнирах серии Unique Pro League.

"Starsky" так же указал на то, что на одном из аккаунтов dangerousPelmen есть VAC-бан. Несмотря на это, его команду допустили к отборочным, и она прошла в закрытый этап.

Финальный этап квалификации на PUBG European League пройдёт в "Киев Киберспорт Арене" с 10 по 16 декабря. 32 коллектива поборются за десять слотов в основной лиге и шесть мест в Contenders League.