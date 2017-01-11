Киностудия Lionsgate будет инвестором мультигейминга Immortals вместе с совладельцем "Мемфиса" и "Суонси"

Киностудия Lionsgate объявила о вложении финансовых средств в киберспортивную организацию Immortals, сообщает prnewswire.com. Конкретные суммы при этом не называются. Кроме того, инвесторами мультигейминга выступят финансист Майкл Милкен и уже вкладывающий в это средства Стив Каплан – совладелец клуба НБА "Мемфис Гризлиз" и футбольного "Суонси".

Immortals основана 7 октября 2015 года, на сегодняшний день у организации есть составы по Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Overwatch и Super Smash Bros.

Lionsgate – американская медиакомпания из Ванкувера, которая до своего переезда в Калифорнию считалась самой успешной североамериканской киностудией за пределами Лос-Анджелеса. Имеет в своем составе несколько подразделений, занимающихся производством и распространением художественных фильмов, музыки, домашнего видео, телевизионных проектов, анимации.