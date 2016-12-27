01:49 | КИБЕРСПОРТ

Киберспортивный адвокат Блум: "Не думаю, что профсоюз игроков появится в ближайшие 2 года"

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Портал gosugamers.net опубликовал запись интервью с киберспортивным адвокатом Брюсом Блумом, который представляет около 30 различных команд в компьютерном спорте. Блум считает, что профсоюз киберспортсменов не появится в ближайшие 2 года. Юрист также рекомендует всем молодым игрокам внимательно изучать свои контракты перед подписанием и пользоваться юридической поддержкой на стадии переговоров с организациями.

Напомним, что в начале декабря текущего года возник конфликт между североамериканскими игроками по CS:GO и профессиональной ассоциацией киберспорта PEA, которая не допустила входящии в ее состав команды к участию в турнирах европейской организации ESL из-за отказа последней проводить совместные соревнования.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Сколько можно засорять спортивный сайт "С-Э" неспорт-кибером, который спортом не является и никогда спортом не будет. Нужно иметь мозги-кибер, что бы не понять, что это дискредитация спортивной сущности сайта. Дальнейшее дилетантство только отталкивает от сайта любителей спорта.

03:35

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