22:45 26 декабря | КИБЕРСПОРТ

Киберспортивные компании заработали 893 миллиона долларов за год

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Портал itechpost.com опубликовал исследование уровня доходов киберспортивных организации за 2016 год. Всего компании из сферы компьютерного спорта заработали около 893 миллионов долларов, 328 из которых пришлись на азиатский регион. В Северной Америке и Европе показатель дохода составляет 275 и 269 миллионов долларов соответственно. Доля призовых составляет 78 миллионов, или девять процентов от общего дохода. Большую часть прибыли киберспортивным организациям приносят рекламодатели – 74 процента. Количество поклонников киберспорта выросло с 188 в 2015 до 214 миллионов в текущем году.

 

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