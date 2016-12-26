Киберспортивные компании заработали 893 миллиона долларов за год

Портал itechpost.com опубликовал исследование уровня доходов киберспортивных организации за 2016 год. Всего компании из сферы компьютерного спорта заработали около 893 миллионов долларов, 328 из которых пришлись на азиатский регион. В Северной Америке и Европе показатель дохода составляет 275 и 269 миллионов долларов соответственно. Доля призовых составляет 78 миллионов, или девять процентов от общего дохода. Большую часть прибыли киберспортивным организациям приносят рекламодатели – 74 процента. Количество поклонников киберспорта выросло с 188 в 2015 до 214 миллионов в текущем году.