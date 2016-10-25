Киберспорт от "Спорт-Экспресс"

Зрелищная борьба, незабываемые шоу, а главное настоящие эмоции – все это свойственно не только традиционному, но и компьютерному спорту, который расширяет свои границы с каждым днем. Он свободен от политики и предрассудков, в нем нет допинговых разбирательств и скандалов, нет обмана, расовых и возрастных ограничений. Киберспорт открыт для каждого, кто чувствует в себе силы и желание доказать свое превосходство.
Теперь в "СЭ" ежедневно вашему вниманию будет представлена самая актуальная информация о соревнованиях в дисциплинах: Counter Strike, DOTA 2, FIFA, League of Legends. Эксклюзивные интервью с участниками и организаторами, яркие моменты с соревнований и интересные факты из мира компьютерных игр. Конечно, мы не собираемся ограничиваться этим и будем развиваться вместе с самим киберспортом.
Наша цель – донести до каждого болельщика, что этот интеллектуальный вид спорта заслуживает уважения и внимания.
В воскресенье в Москве прошел гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO.
Вашему вниманию - репортаж о событии и разбор турнира
Тут все по-честному. Почему киберспорт победит //
Team Dignitas: новый монстр индустрии
Boss Mode
green-euro - чемпионат мира по киберспорту??? Что ??? Это рекламный турнир от разработчика по играм, которые он сам разрабатывает, и по которым кроме него чампов никто не проводит. Разве что в Кореи парочка, так там все игры смотрят
18:28
Тропическая гемангиома Мовсисяна
green-euro хс конечно супер киберспортивная игра))) там думать надо ахахаха))))
18:25
green-euro
а где игры от близард? завтра стартуют групповые этапы на близконе, это как чемпионат мира по футболу от киберспорта, там 5 дисциплин (вов, хс, хотс, овервотч, старкрафт), но сэ вместо анонса этого крупнейшего мероприятия на первой странице сообщает, что будет освещать другие игры (не спорю игры хорошие и топовые по просмотрам), но как вообще это укладывается у вас в голове? это как накануне старта олимпиады писать о чемпионате мира, который пройдет через год)
18:16
$n10nep$
Boss Mode П_о_в_а_р - конкретные примеры с инта можно? 17:58 ================ Пудж голимый был.
18:03
Boss Mode
П_о_в_а_р - конкретные примеры с инта можно?
17:58
fatal1ty
Одобряю
17:45
Thomas_Boy
Мы вот с Леонтичем в выходные в "Денди" поиграли. А потом Колобкова министром назначили. Короче, больше мы киберспортом не занимаемся.
17:34
П_о_в_а_р
Тропическая гемангиома Мовсисяна надеюсь вся школота из других разделов сюда переберется и тролятины в футбольных и хоккейных ветках станет меньше))) ------------------------------ Мы будем везде.
17:24
Тропическая гемангиома Мовсисяна
надеюсь вся школота из других разделов сюда переберется и тролятины в футбольных и хоккейных ветках станет меньше)))
17:20
П_о_в_а_р
Спартак за киберспорт!
17:10
П_о_в_а_р
в нем нет обмана --------------- ну вот...)) с обмана начали.)) Сливы даже на Интернейшнл были зачётные, если чё.
17:10
П_о_в_а_р
+100500
17:09