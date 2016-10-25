Киберспорт от "Спорт-Экспресс"

Друзья, мы рады сообщить, что спорт ХХI века приходит на страницы нашего издания. Компьютерные игры завоевывают сердца болельщиков по всему миру, и "СЭ" не мог остаться в стороне.

Зрелищная борьба, незабываемые шоу, а главное настоящие эмоции – все это свойственно не только традиционному, но и компьютерному спорту, который расширяет свои границы с каждым днем. Он свободен от политики и предрассудков, в нем нет допинговых разбирательств и скандалов, нет обмана, расовых и возрастных ограничений. Киберспорт открыт для каждого, кто чувствует в себе силы и желание доказать свое превосходство.

Теперь в "СЭ" ежедневно вашему вниманию будет представлена самая актуальная информация о соревнованиях в дисциплинах: Counter Strike, DOTA 2, FIFA, League of Legends. Эксклюзивные интервью с участниками и организаторами, яркие моменты с соревнований и интересные факты из мира компьютерных игр. Конечно, мы не собираемся ограничиваться этим и будем развиваться вместе с самим киберспортом.

Наша цель – донести до каждого болельщика, что этот интеллектуальный вид спорта заслуживает уважения и внимания.

В воскресенье в Москве прошел гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO.

Вашему вниманию - репортаж о событии и разбор турнира

Тут все по-честному. Почему киберспорт победит //

Team Dignitas: новый монстр индустрии