17:00 | КИБЕРСПОРТ

Киберспорт от "Спорт-Экспресс"

Киберспорт - в "СЭ".
Киберспорт - в "СЭ".
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Друзья, мы рады сообщить, что спорт ХХI века приходит на страницы нашего издания. Компьютерные игры завоевывают сердца болельщиков по всему миру, и "СЭ" не мог остаться в стороне.

Зрелищная борьба, незабываемые шоу, а главное настоящие эмоции – все это свойственно не только традиционному, но и компьютерному спорту, который расширяет свои границы с каждым днем. Он свободен от политики и предрассудков, в нем нет допинговых разбирательств и скандалов, нет обмана, расовых и возрастных ограничений. Киберспорт открыт для каждого, кто чувствует в себе силы и желание доказать свое превосходство.

Теперь в "СЭ" ежедневно вашему вниманию будет представлена самая актуальная информация о соревнованиях в дисциплинах: Counter Strike, DOTA 2, FIFA, League of Legends. Эксклюзивные интервью с участниками и организаторами, яркие моменты с соревнований и интересные факты из мира компьютерных игр. Конечно, мы не собираемся ограничиваться этим и будем развиваться вместе с самим киберспортом.

Наша цель – донести до каждого болельщика, что этот интеллектуальный вид спорта заслуживает уважения и внимания.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Boss Mode

green-euro - чемпионат мира по киберспорту??? Что ??? Это рекламный турнир от разработчика по играм, которые он сам разрабатывает, и по которым кроме него чампов никто не проводит. Разве что в Кореи парочка, так там все игры смотрят

18:28

Тропическая гемангиома Мовсисяна

green-euro хс конечно супер киберспортивная игра))) там думать надо ахахаха))))

18:25

green-euro

а где игры от близард? завтра стартуют групповые этапы на близконе, это как чемпионат мира по футболу от киберспорта, там 5 дисциплин (вов, хс, хотс, овервотч, старкрафт), но сэ вместо анонса этого крупнейшего мероприятия на первой странице сообщает, что будет освещать другие игры (не спорю игры хорошие и топовые по просмотрам), но как вообще это укладывается у вас в голове? это как накануне старта олимпиады писать о чемпионате мира, который пройдет через год)

18:16

$n10nep$

Boss Mode П_о_в_а_р - конкретные примеры с инта можно? 17:58 ================ Пудж голимый был.

18:03

Boss Mode

П_о_в_а_р - конкретные примеры с инта можно?

17:58

fatal1ty

Одобряю

17:45

Thomas_Boy

Мы вот с Леонтичем в выходные в "Денди" поиграли. А потом Колобкова министром назначили. Короче, больше мы киберспортом не занимаемся.

17:34

П_о_в_а_р

Тропическая гемангиома Мовсисяна надеюсь вся школота из других разделов сюда переберется и тролятины в футбольных и хоккейных ветках станет меньше))) ------------------------------ Мы будем везде.

17:24

Тропическая гемангиома Мовсисяна

надеюсь вся школота из других разделов сюда переберется и тролятины в футбольных и хоккейных ветках станет меньше)))

17:20

П_о_в_а_р

Спартак за киберспорт!

17:10

П_о_в_а_р

в нем нет обмана --------------- ну вот...)) с обмана начали.)) Сливы даже на Интернейшнл были зачётные, если чё.

17:10

П_о_в_а_р

+100500

17:09

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