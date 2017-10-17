Киберспорт будет представлен на Европейских играх-2019

Вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев заявил, что киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх-2019. Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Играх в Минске будут квалификационными к Олимпийским играм-2020.

- Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен, - цитирует ТАСС Яранцева. - Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе.