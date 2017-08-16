Киберфутболист Гурьев одержал третью победу на чемпионате мира, забив пять мячей

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, взял верх над немцем Тимом "TheStrxnger" Катноватосом на чемпионате мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Встреча в пятом туре группового этапа закончилась со счетом 5:3. Эта победа стала третьей подряд для Гурьева. В первых двух турах представитель ЦСКА потерпел поражение. Соперником российского киберфутболиста в следующем раунде станет бразилец Лукас "LucasRep_98" Коста.

Турнир пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. В нем примут участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. В плей-офф пройдет половина участников. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Встречи состоятся в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне. "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.