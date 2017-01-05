Кейн – в атаке команды недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 16:

Основной состав - Каспер Шмейхель (ВРТ, "Лестер", 86*) – Киран Триппьер (ПФЗ, "Тоттенхэм", 81), Джеймс Милнер (ЛЗ, "Ливерпуль", 86), Лейтон Бэйнс (ЛЗ, "Эвертон", 85) – Виллиан (ПФА, "Челси", 86), Сеск Фабрегас (ЦП, "Челси", 87), Диего Кастро (ЛП, "Перт Глори", 81), Скотт Синклер (ЛП, "Селтик", 81) – Деле Алли (ЦАП, "Тоттенхэм", 83) – Андре Грэй (ФРВ, "Бернли", 81), Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 87);

Запасные - Джейсон Стил (ВРТ, "Блэкберн", 64), Кирон Фримэн (ПФЗ, "Шеффилд Юнайтед", 64), Бреннан Дикенсон (ЛФЗ, "Колчестер Юнайтед", 64), Олли Уоткинс (ЦП, "Эксетер Сити", 64), Фахид Бен Кальфаллах (ЛФА, "Мельбурн Виктори", 74), Омар Богле (ФРВ, "Гримсби", 64), Джож Магеннис (ФРВ, "Чарльтон", 71);

Резерв - Лиам Редди (ВРТ, "Перт Глори", 64), Алехандро Посуэло (ЦП, "Генк", 74), Мэтт Филлипс (ПП, "Вест Бромвич", 74), Нельсон Оливейра (ФРВ, "Норвич", 74), Ромелу Лукаку (ФРВ, "Эвертон", 87).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Кейн оставил не у дел защиту "Уотфорда", забив два гола и отдав голевую передачу в победе "шпор" со счетом 4:1. Виллиан провел великолепный второй тайм в матче "Челси" со "Стоуком", забив два гола и приведя "синих" к победе. Фабрегас вошел в историю премьер-лиги как игрок, которому быстрее всех удалось отдать 100 результативных передач. Лукаку в третий раз попал в команду недели отдав голевой пас и забив мяч в победе "Эвертона" над "Саутгемптоном" со счетом 3:0", – объяснила свой выбор EA Sports.