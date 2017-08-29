Казинс - лучший центровой NBA 2K18

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, опубликовала Топ-10 центровых своей новой игры. Первое место занял Демаркус Казинс из "Нью-Орлеана", общий рейтинг которого составляет 92 OVR (OVR - общий показатель уровня игрока. Максимальный - 99. - Прим. "СЭ"). Вторым является Карл-Энтони Таунс из "Миннесоты" с рейтингом 91, а замыкает тройку Марк Газоль из "Мемфиса" - 89.
Напомним, выход NBA 2K18 запланирован на 19 сентября этого года на всех популярных платформах: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Windows.
Уэстбрук и Карри - самые высокорейтинговые разыгрывающие NBA 2K18
- Марк Газоль
- Миннесота Тимбервулвз
- Мемфис Гризлиз
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Демаркус Казинс
- Карл-Энтони Таунс