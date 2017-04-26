Казахстан уступил Дании на международном турнире по Hearthstone

Сборная Казахстана уступила команде Дании во втором туре группового этапа Hearthstone Global Games. Счет встречи – 3:2. После этого поражения Казахстан опустился на последнюю строчку группы F, не набрав очков в двух встречах. В первом туре команда из СНГ не смогла переиграть малайзийцев. Последняя делит первую строчку группы со сборной Канады.

Напомним, что капитаном Казахстана является член российской организации Virtus.pro Олжас "Naimen" Батырбеков. Составы команды были определены путем открытого регионального голосования среди болельщиков. В первом этапе HGG примут участие представители 48 стран. Призовой фонд турнира от разработчика игры – корпорации Blizzard – составляет 300 тысяч долларов.