Капитан Virtus.pro: "На Кубке России должны быть только русские команды"

Капитан состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Алексей "Solo" Березин в интервью командному порталу рассказал о своих впечатлениях от победы на Кубке России по киберспорту, а также предложил Федерации компьютерного спорта внести изменения в регламент. Напомним, что с этого года в чемпионате могут принять участие команды из любых стран.

В финале турнира "Медведи" переиграли Team Empire со счетом 2:0. Победитель и финалист заработали 1,4 миллиона и 710 тысяч рублей соответственно.

– Нужно давать шанс молодым командам проявлять себя, – отметил Березин. – Я думаю, что организаторам стоит немного изменить правила по поводу участия команд из других стран. Мне кажется, это не совсем правильно. На Кубке России должны быть только русские команды, представители русских организаций. Может быть, стоит ограничиться СНГ.