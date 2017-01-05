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Капитан SK Gaming - в списке самых влиятельных людей игровой индустрии по версии Forbes

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Капитан бразильского коллектива SK Gaming по Counter Strike: Global Offensive Габриель "Fallen" Толедо попал в список самых влиятельных людей игровой индустрии до 30 лет по версии журнала Forbes. Напомним, что в 2016 году SK победила на двух major-турнирах под капитанством Толедо. "Fallen" также является одним из основателей и преподавателем школы Counter: Strike в Бразилии. Список Forbes 30 Under 30: Games формировался специальным жюри, в которое в том числе вошел исполнительный директор Riot Games – Брандо "Ryze" Бек.

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