Канатная дорога в Лужниках остановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, ведущая к стадиону "Лужники" от Воробьевых гор, была остановлена из-за кибератаки на серверы, сообщает ТАСС. Пресс-служба "канатки" заявила, что технические специалисты зафиксировали атаку около 14 часов.

– Серверы подверглись несанкционированной кибератаке, – передает сообщение пресс-службы дороги ТАСС. – Обнаружив это, сотрудники приостановили движение, и высадили пассажиров на станциях назначения". Отмечается, что технические специалисты зафиксировали атаку около 14 часов.

"Канатка" открылась 26 ноября и первый месяц будет работать бесплатно. Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.